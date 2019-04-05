Россия может принять участие в урегулировании конфликта в Ливии

Россия может использовать свой авторитет для урегулирования конфликта в Ливии под эгидой ООН.

«Мы эти обращения [об использовании авторитета] будем рассматривать очень позитивно», — сказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, его слова приводит «РИА Новости».

Напомним, накануне командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар приказал начать наступление на Триполи для «освобождения от боевиков».

Сегодня СМИ сообщили, что проправительственные силы Ливии остановили наступление войск Хафтара на Триполи.