СМИ: проправительственные силы остановили наступление Хафтара на Триполи

Проправительственные силы Ливии остановили наступление войск под командованием маршала Халифы Хафтара на Триполи.

Солдаты Хафтара смогли занять город Гарьян и закрепились в районе КПП в 27 километрах от столицы Ливии, но прошлой ночью прибывшие из Триполи и Эз-Завии силы объединились и взяли их в окружение, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в окружении премьер-министра Фаеза Сарраджа.

В итоге 150 бойцов Хафтара попали в плен, также захвачено около 60 автомобилей.

Напомним, накануне командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар приказал начать наступление на Триполи для «освобождения от боевиков».