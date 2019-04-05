СМИ: проправительственные силы остановили наступление Хафтара на Триполи
Проправительственные силы Ливии остановили наступление войск под командованием маршала Халифы Хафтара на Триполи.
Солдаты Хафтара смогли занять город Гарьян и закрепились в районе КПП в 27 километрах от столицы Ливии, но прошлой ночью прибывшие из Триполи и Эз-Завии силы объединились и взяли их в окружение, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в окружении премьер-министра Фаеза Сарраджа.
В итоге 150 бойцов Хафтара попали в плен, также захвачено около 60 автомобилей.
Напомним, накануне командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар приказал начать наступление на Триполи для «освобождения от боевиков».Происшествия
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