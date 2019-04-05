Новости происшествий

18:02 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

СМИ: проправительственные силы остановили наступление Хафтара на Триполи

17:23, 05.04.2019
СМИ: проправительственные силы остановили наступление Хафтара на Триполи
Фото: ru.m.wikipedia.org

Проправительственные силы Ливии остановили наступление войск под командованием маршала Халифы Хафтара на Триполи.

Солдаты Хафтара смогли занять город Гарьян и закрепились в районе КПП в 27 километрах от столицы Ливии, но прошлой ночью прибывшие из Триполи и Эз-Завии силы объединились и взяли их в окружение, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в окружении премьер-министра Фаеза Сарраджа.

В итоге 150 бойцов Хафтара попали в плен, также захвачено около 60 автомобилей.

Напомним, накануне командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар приказал начать наступление на Триполи для «освобождения от боевиков».

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров