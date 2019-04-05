Минниханов рассказал, какие коррупционные нарушения в Татарстане встречаются чаще всего

55 тысяч актов о коррупционных нарушениях было составлено сотрудниками правоохранительных и надзорных органов в 2018 году, сообщил президент РТ на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

По словам Рустама Минниханова, большая часть из них касается нарушений порядка подачи чиновниками деклараций о доходах, конфликта интересов и закупочной деятельности, передает корреспондент «Реального времени».

— Мы сами провоцируем людей на нарушение закона, — заметил президент Татарстана, уточнив, что в связи с этими нарушениями в республике было заведено порядка 800 уголовных дел, а суммарный ущерб от них составил около 800 млн рублей.



Напомним, ранее сообщалось, что сегодня подводят итоги антикоррупционных проверок, проведенных в 2018 году в Бугульминском, Елабужском и Новошешминском районах республики Татарстан.