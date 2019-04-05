Уникальный телеканал UFC ТВ начинает вещание в «Интерактивном ТВ» и сервисе Wink от «Ростелекома»

Новый круглосуточный канал будет полностью посвящен UFC — крупнейшей международной организации по смешанным единоборствам. На момент запуска он станет единственным в мире тематическим каналом UFC.

UFC ТВ на эксклюзивной основе будет транслироваться в «Интерактивном ТВ» компании «Ростелеком» на кнопке 600, также он будет доступен на мультимедийной платформе Wink. Абонентская база «Интерактивного ТВ» превышает 5,2 миллиона домохозяйств (семей) по всей России.

Канал начнет вещание с показа турнира UFC Fight Night®: Олейник vs Оверим в Санкт-Петербурге, который состоится 20 апреля. На новом телеканале будут доступны прямые трансляции всех турниров UFC, а также их повторы в прайм-тайме, чтобы фанаты не пропустили ни минуты мероприятий. Помимо этого, в эфире появятся программы собственного производства, записи ранее прошедших боев, интервью и обзоры, посвященные деятельности UFC.

«Мы собрали весь мир UFC на одной кнопке. Если раньше фанатам приходилось смотреть турниры на разных платформах, то сейчас, включив канал UFC ТВ, они в любое время суток найдут качественный интересный контент про смешанные единоборства. Все самые яркие бои в прямом эфире, лучшие аналитические программы и обзоры — теперь российским зрителям они доступны на одном канале в высоком цифровом качестве и с хорошим переводом», — подчеркнул директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

«Запуск телеканала UFC ТВ — это новая веха в истории промоушена в России и СНГ. Теперь все фанаты ММА смогут смотреть турниры в высоком качестве на своих телевизорах. В последние месяцы в России был запущен русскоязычный youtube-канал UFC, а также был адаптирован глобальный сайт промоушена, благодаря чему в России появилось больше качественной информации об UFC. Все это способствует эффективному развитию экосистемы UFC. Мы уверены, что новый телеканал сделает контент UFC доступным для еще более широкой аудитории, создав важную платформу для роста нашей фанатской базы, и закрепит имидж UFC как лидирующего спортивного бренда в России», — считает вице-президент UFC по России Андрей Громковский.

Первые зрители UFC ТВ увидят бой россиянина Алексея Олейника, девятого номера в тяжелой весовой категории, с ветераном UFC Алистаром Оверимом. Генеральный беттинговый партнер телеканала UFC ТВ — «Париматч».





Партнерский материал