В Казани за обнал 70 млн рублей арестовали директора стройфирмы с сыном

Фото: «Реальное время"

Сегодня Вахитовский райсуд Казани отправил под домашний арест двух обвиняемых в незаконной банковской деятельности с оборотом под 70 млн рублей и прибылью 9,4 млн рублей.

В преступлении обвиняют гендиректора и владельца ООО «Строительная компания «Элпэк» (Волжск, Марий Эл) и ООО «Элпэк» (Казань) Айрата Хакимова, а также его сына Руслана. 3 апреля оба были задержаны, вчера сотрудники ГСУ МВД Татарстана предъявили им обвинение.

Сегодня на заседании суда представитель следствия рассказал — «обнальный банк», используя 10 подконтрольных компаний, проработал год. Уголовным это дело стало в конце марта. К ответственности кроме Хакимовых привлекают еще двоих человек.

«Ваша честь, я полностью раскаиваюсь в содеянном. Полностью вину свою признаю. Прошу разрешить видеться со своими детьми», — говорил на заседании по мере пресечения Хакимов-старший. Кроме старшего сына у него еще трое, они еще маленькие.