Самым богатым в правительстве может стать экс-губернатор Прикамья Юрий Трутнев

Бывший губернатор Пермской области, вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев может стать самым богатым членом правительства РФ.

Задекларированный доход Трутнева в прошлом году составил 538 млн рублей. Его основные доходы были сформированы за счет продажи принадлежащего вице-премьеру недвижимого имущества, а также в результате продажи ценных бумаг, находившихся в доверительном управлении.

При этом показатель вырос более чем на 200 млн рублей по сравнению с 2017 годом, пишет «Коммерсант».

На второй строчке в списке богатейших членов правительства может оказаться министр промышленности и торговли Денис Мантуров с доходами в размере 400 млн рублей.

Официально декларации всех членов правительства будут опубликованы в середине апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что за три месяца российские миллиардеры разбогатели более чем на 20 млрд долларов.