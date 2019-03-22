Террористу, напавшему на мечети в Новой Зеландии, грозит пожизненный срок

Напавший на две мечети в новозеландском Крайстчерче террорист будет приговорен к пожизненному заключению. Об этом заявил вице-премьер страны Уинстон Питерс.

По его словам, в настоящее время в Новой Зеландии ведется «самое большое полицейское расследование в истории страны».

«Это нападение на всех нас. Террорист проведет остаток жизни в одиночной камере», — цитирует «РИА Новости» Питерса.

Напомним, 15 марта в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба, в результате которой погибли 50 человек. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту.

Ранее власти Новой Зеландии на законодательном уровне запретили штурмовые и полуавтоматические винтовки.