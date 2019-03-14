Казань и Самара вошли в топ-5 городов России по продажам новых автомобилей в феврале

Казань и Самара заняли четвертое и пятое место соответственно в рейтинге городов-миллионников России по продажам новых автомобилей в феврале. Там продали 1 390 и 1 110 машин соответственно.



В тройку по продажам вошли Москва (14 710), Санкт-Петербург (6 417) и Екатеринбург (1 442).

Из городов Приволжского федерального округа в топ-10 вошли Нижний Новгород (6-е место; 978), Уфа (9-е место; 945) и Пермь (10-е место; 853), сообщает Tvoe-avto.com со ссылкой на данные «Автостата».

Всего в прошлом месяце в России было продано 95 911 новых легковых автомобилей.



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