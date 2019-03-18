ОЭЗ «Иннополис» пополнили семь резидентов, общий объем инвестиций — 660 млн рублей

Наблюдательный совет особой экономической зоны «Иннополис» под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова одобрил проекты от семи новых резидентов на 660 млн рублей.

Так, компания «Корпоративный центр ИКС 5» создаст в Иннополисе центр технологической разработки X5 Retail Group. «Серчинформ Интеграция» займется разработкой систем информационной безопасности, «Магнит ИТ Лаб» будет заниматься созданием IT-решений для нужд торговой сети «Магнит», «ВРМ Групп» — разработкой систем виртуальной и дополненной реальности для обучения персонала.

«Аллока Аналитика» собирается модернизировать существующие продукты компании в сфере аналитики и управления телефонными звонками, а «ТГТ Сервис» планирует создавать автоматизированную систему для визуализации и анализа данных геофизических исследований нефтяных скважин. Еще одна компания, «Радиус исследования», будет разрабатывать Business Intelligence-системы управления моделями прогнозирования, стратегиями продаж и рекламными кампаниями, сообщает пресс-служба президента РТ.

Также две компании получили статус партнера. «Дигинавис» планирует инвестировать в создание прорывных разработок в области «сквозных» цифровых технологий, а «Ресурс» будет предоставлять решения в области подбора и поиска персонала

Ранее сообщалось, что Иннополис может стать площадкой для тестирования новых летательных аппаратов — аэротакси. Перспективы внедрения таких средств перемещения будут обсуждаться на круглом столе 22 марта с участием представителей ОЭЗ «Иннополис», мэрии города и международного альянса McFly.aero.

