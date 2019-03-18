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ОЭЗ «Иннополис» пополнили семь резидентов, общий объем инвестиций — 660 млн рублей

15:36, 18.03.2019
ОЭЗ «Иннополис» пополнили семь резидентов, общий объем инвестиций — 660 млн рублей
Фото: innopolis.com

Наблюдательный совет особой экономической зоны «Иннополис» под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова одобрил проекты от семи новых резидентов на 660 млн рублей.

Так, компания «Корпоративный центр ИКС 5» создаст в Иннополисе центр технологической разработки X5 Retail Group. «Серчинформ Интеграция» займется разработкой систем информационной безопасности, «Магнит ИТ Лаб» будет заниматься созданием IT-решений для нужд торговой сети «Магнит», «ВРМ Групп» — разработкой систем виртуальной и дополненной реальности для обучения персонала.

«Аллока Аналитика» собирается модернизировать существующие продукты компании в сфере аналитики и управления телефонными звонками, а «ТГТ Сервис» планирует создавать автоматизированную систему для визуализации и анализа данных геофизических исследований нефтяных скважин. Еще одна компания, «Радиус исследования», будет разрабатывать Business Intelligence-системы управления моделями прогнозирования, стратегиями продаж и рекламными кампаниями, сообщает пресс-служба президента РТ.

Также две компании получили статус партнера. «Дигинавис» планирует инвестировать в создание прорывных разработок в области «сквозных» цифровых технологий, а «Ресурс» будет предоставлять решения в области подбора и поиска персонала

Ранее сообщалось, что Иннополис может стать площадкой для тестирования новых летательных аппаратов — аэротакси. Перспективы внедрения таких средств перемещения будут обсуждаться на круглом столе 22 марта с участием представителей ОЭЗ «Иннополис», мэрии города и международного альянса McFly.aero.

Промышленность Татарстан
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