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В России появится первый иностранный арбитраж

20:39, 04.04.2019
В России появится первый иностранный арбитраж
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России к 25 апреля появится иностранный арбитраж для коммерческих споров.

Как сообщил замминистра юстиции Денис Новак, совет по совершенствованию третейского разбирательства при ведомстве выдал рекомендацию Гонконгскому международному арбитражному центру (HKIAC) на создание в РФ постоянно действующего арбитражного учреждения.

По его словам, это первая иностранная организация, которой удалось получить рекомендацию Минюста, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что в России в ближайшее время может быть создан собственный спортивный арбитражный суд. Он сможет рассматривать споры, касающиеся отношений со спортивными клубами, с федерациями, в том числе индивидуальные трудовые споры спортсменов и тренеров, а также споры, касающиеся допинга.

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