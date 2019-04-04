Финал Кубка России по футболу может пройти в Самаре

Фото: Андрей Лопата / "Реальное время"

Как стало известно «Чемпионату», финал Кубка России сезона-2018/19 может пройти в Самаре. Ранее Российский футбольный союз также рассматривал вариант проведения финальной встречи на стадионе «Динамо», однако недавно стало известно, что «ВТБ Арена» примет матч за Суперкубок России в июле.

Напомним, что в первом матче 1/2 финала Кубка России «Локомотив» принимал «Ростов». Встреча команд состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:2. Ответный матч 1/2 финала Кубка России «Ростов» — «Локомотив» состоится 15 мая на стадионе «Ростов Арена».

В другом полуфинале «Урал» на «Екатеринбург Арене» принимал «Арсенал». Встреча завершилась минимальной победой хозяев — 1:0. Ответный матч будет сыгран 15 мая в Туле.

Финал Кубка России состоится во второй половине мая.