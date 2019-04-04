«Ростех» выступил с рекомендацией сократить количество топ-менеджеров Объединенной авиастроительной корпорации

«Ростех» рекомендовал сократить избыток руководителей Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает ТАСС.

Отмечается, что в рамках структурного анализа работы холдинга было обнаружено избыточное количество руководителей различного уровня.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство РФ выделит 2,2 млрд Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на капвложения в объекты производства Ил-114-300. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Подписанным постановлением ПАО «OAK» предоставляются бюджетные инвестиции в размере 2,22 млрд рублей в целях последующего предоставления взносов в уставные капиталы его дочерних обществ — АО «Авиастар-СП», АО «РСК «МиГ» и ПАО «ВАСО», — говорится в пояснительной записке к документу.

