Объем рынка зарплатных проектов в России оценили в около 25 трлн рублей

По оценкам экспертов, рынок зарплатных проектов в России составляет около 25 трлн рублей. Такой объем денег проходит через зарплатные счета россиян в течение года.

Вопрос о борьбе с «зарплатным рабством» через Систему быстрых платежей (СБП) пока только обсуждается. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что пока обсуждается техническая возможность такого проекта, передает РБК.

Эксперты разошлись во мнениях о необходимости вносить изменения в законодательство из-за идеи перечислять зарплату по номеру телефона.

Напомним, что такое предложение выдвинул Центробанк. Регулятор прорабатывает с банками возможность включения в СБП функции переводов от юридического лица физическому.