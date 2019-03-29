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В Сенате США предложили запретить поставки F-35 Турции из-за покупки ею российских С-400

09:46, 29.03.2019
В Сенате США предложили запретить поставки F-35 Турции из-за покупки ею российских С-400
Фото: mil.ru

Группа конгрессменов США внесла в Сенат законопроект, вводящий запрет на поставки истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции, если она не откажется от покупки российских систем ПВО С-400.

Один из авторов проекта, республиканец Джеймс Лэнкфорд заявил, что Турция является важным союзником и «партнером НАТО в решении ряда приоритетов национальной безопасности США».

The Hill сообщает, что этот законопроект является последней попыткой властей США убедить Турцию отказаться от покупки С-400.

Ранее стало известно, что Россия поставит Турции комплексы С-400 к осени 2019 года. Министр обороны Турции Хулуси Акар рассказал, что процесс развертывания российских зенитных ракетных систем С-400 в Турции начнется в октябре.

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