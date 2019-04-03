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В НТВ объяснили «пропажу» ведущего «Место встречи» во время эфира

22:58, 03.04.2019
В НТВ объяснили «пропажу» ведущего «Место встречи» во время эфира
Фото: скриншот

Ведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин вчера покинул студию НТВ во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.

Во время передачи он говорил Сергеем Лойко о ситуации на Украине, а потом в кадре появился новый ведущий, Александр Гурнов.

Сейчас Норкин находится на больничном, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу телеканала. Его заменяет Иван Трушкин

Общество
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