В НТВ объяснили «пропажу» ведущего «Место встречи» во время эфира

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Ведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин вчера покинул студию НТВ во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.

Во время передачи он говорил Сергеем Лойко о ситуации на Украине, а потом в кадре появился новый ведущий, Александр Гурнов.



Сейчас Норкин находится на больничном, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу телеканала. Его заменяет Иван Трушкин