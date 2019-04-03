В Уфимском районе Башкирии обнаружили большую свалку костей

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В деревне Миловке, которая находится недалеко от Уфы, обнаружили большую свалку костей животных, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Ветеринарная служба и природоохранная прокуратура пока не могут объяснить их происхождение. Арендатор земли уверяет, что не имеет никакого отношения к незаконному складированию мусора.

Напомним, ранее сообщалось, что под Ижевском, в районе Костиной Мельницы, обнаружили сброшенные в кучу шкуры и конечности мелкого рогатого скота. Были взяты пробы на сибирскую язву, поскольку ее споры могут проникнуть в почву. Прилегающая территория была продезинфицирована и огорожена, сообщается на странице Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных.