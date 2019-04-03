Комиссия одобрила создание трех заводов в ТОСЭР «Нижнекамск» и «Зеленодольск»

Сегодня комиссия под председательством премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина одобрила три заявки по запуску заводов в ТОСЭР «Нижнекамск» и «Зеленодольск».

В частности, речь идет о проекте компании «ЦМК» по производству фасадных панелей, проекте «ПИТОН КАМА» по организации производства шинопроводов, а также о производстве низковольтных комплектных устройств на базе интеллектуальных измерительных приборов учета электроэнергии. Инициатором последнего проекта выступает компания «ПромЭнерго», сообщили в пресс-службе президента РТ.

Добавим, что заводы компаний «ЦМК» и «ПИТОН КАМА» планируется разместить в ТОСЭР «Нижнекамск», а производство компании «ПромЭнерго» — в ТОСЭР «Зеленодольск».

Ранее комиссия одобрила шесть инвестиционных проектов в ТОСЭР «Челны».