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Комиссия одобрила создание трех заводов в ТОСЭР «Нижнекамск» и «Зеленодольск»

14:49, 03.04.2019
Комиссия одобрила создание трех заводов в ТОСЭР «Нижнекамск» и «Зеленодольск»
Фото: tatarstan.ru

Сегодня комиссия под председательством премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина одобрила три заявки по запуску заводов в ТОСЭР «Нижнекамск» и «Зеленодольск».

В частности, речь идет о проекте компании «ЦМК» по производству фасадных панелей, проекте «ПИТОН КАМА» по организации производства шинопроводов, а также о производстве низковольтных комплектных устройств на базе интеллектуальных измерительных приборов учета электроэнергии. Инициатором последнего проекта выступает компания «ПромЭнерго», сообщили в пресс-службе президента РТ.

Добавим, что заводы компаний «ЦМК» и «ПИТОН КАМА» планируется разместить в ТОСЭР «Нижнекамск», а производство компании «ПромЭнерго» — в ТОСЭР «Зеленодольск».

Ранее комиссия одобрила шесть инвестиционных проектов в ТОСЭР «Челны».

ОбществоВласть Татарстан
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