Минниханов с рабочим визитом прибыл в Данию

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с рабочим визитом прибыл в Копенгаген (Королевство Дания).

В планах у главы региона встреча с руководством Совета Дании по сельскому хозяйству и продовольствию. Переговоры пройдут с заместителем министра иностранных дел страны по внешней торговле Сюзанной Хюлделунд.

Кроме того, делегация РТ примет участие в круглом столе «Дания — Татарстан», где состоится презентация инвестиционного потенциала региона, сообщили в пресс-службе президента республики.

Также у Минниханова запланированы встречи с президентом компании «Данфосс Хитинг» Ларсом Твином, с главой компании «Роквул» Йенсом Биргерссоном и другими бизнесменами.

В завершение своего визита в Копенгаген президент Татарстана побывает на заводе Amager Bakke, сочетающего в себе мусороперерабатывающее предприятия, ТЭЦ и парк активного отдыха.

Напомним, ранее Рустам Минниханов призвал бизнес Нидерландов к сотрудничеству с Татарстаном.