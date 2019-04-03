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Минниханов с рабочим визитом прибыл в Данию

09:30, 03.04.2019
Минниханов с рабочим визитом прибыл в Данию
Фото: realnoevremya.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с рабочим визитом прибыл в Копенгаген (Королевство Дания).

В планах у главы региона встреча с руководством Совета Дании по сельскому хозяйству и продовольствию. Переговоры пройдут с заместителем министра иностранных дел страны по внешней торговле Сюзанной Хюлделунд.

Кроме того, делегация РТ примет участие в круглом столе «Дания — Татарстан», где состоится презентация инвестиционного потенциала региона, сообщили в пресс-службе президента республики.

Также у Минниханова запланированы встречи с президентом компании «Данфосс Хитинг» Ларсом Твином, с главой компании «Роквул» Йенсом Биргерссоном и другими бизнесменами.

В завершение своего визита в Копенгаген президент Татарстана побывает на заводе Amager Bakke, сочетающего в себе мусороперерабатывающее предприятия, ТЭЦ и парк активного отдыха.

Напомним, ранее Рустам Минниханов призвал бизнес Нидерландов к сотрудничеству с Татарстаном.

ОбществоВласть Татарстан
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