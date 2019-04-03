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«Дочка» СИНХа за 2018 год сократила чистую прибыль на 44 процента

10:15, 03.04.2019
«Дочка» СИНХа за 2018 год сократила чистую прибыль на 44 процента
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ООО «Связьинвестнефтехим-финанс» (99% принадлежат АО «Связьинвестнефтехим») отчиталось о получении 1,7 млн рублей чистой прибыли по итогам 2018 года, что на 44% меньше показателя 2017 года.

Прибыль «СИНХ-Финанс» сформирована за счет выпуска и размещения облигаций, выдачи процентного займа и размещения временно свободных денежных средств на депозитных счетах, сказано в годовой отчетности компании на сайте раскрытии корпоративной информации.

Чистые активы компании в 2018 году выросли с 5 до 6,8 млн рублей. Прибыль между участниками «СИНХ-Финанс» не распределялась.

Напомним, что в 2017 году «СИНХ-Финанс» получила чистую прибыль в размере 3,046 млн рублей.

АналитикаЭкономикаФинансы Татарстан
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