Экономист Наталия Орлова поделится прогнозами и ответит на вопросы читателей в прямом эфире
Сегодня в 15.00 гостьей онлайн-конференции «Реального времени» станет главный экономист, руководитель Центра макроэкономического анализа «Альфа-Банка» Наталия Орлова.
В прямом эфире эксперт поделится макроэкономическими прогнозами, оценит риски, возможности и будущее банковского сектора, перспективы для бизнеса и населения в нынешних экономических условиях.В ходе онлайн-трансляции Наталия Орлова ответит на вопросы, которые вы можете оставить в комментариях к этой новости. Мероприятия
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