Новости мероприятий

10:17 МСК Все новости
Новости раздела
Мероприятия

Экономист Наталия Орлова поделится прогнозами и ответит на вопросы читателей в прямом эфире

09:33, 03.04.2019 1
Экономист Наталия Орлова поделится прогнозами и ответит на вопросы читателей в прямом эфире

Сегодня в 15.00 гостьей онлайн-конференции «Реального времени» станет главный экономист, руководитель Центра макроэкономического анализа «Альфа-Банка» Наталия Орлова.

В прямом эфире эксперт поделится макроэкономическими прогнозами, оценит риски, возможности и будущее банковского сектора, перспективы для бизнеса и населения в нынешних экономических условиях.

В ходе онлайн-трансляции Наталия Орлова ответит на вопросы, которые вы можете оставить в комментариях к этой новости. Мероприятия
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:47
    банки все чаще предлагают страховые инвест. продукты вместо депозитов. И я согласился, оформил такую сделку. теперь каждые 3 месяца получаю информацию о том, что на мои средства приобретены акции с отрицательной доходностью (и как правильно, когда они снижаются в цене с момента покупки). с чего мне заплатят проценты по завершении срока? и заплатят ли? что за формулировка "дожитие застрахованного"?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров