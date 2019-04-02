СМИ сообщили о втором взрыве в Петербурге, в МЧС его не подтвердили

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В Санкт-Петербурге прогремел второй взрыв. Он произошел в колледже в Пушкине.

Как сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на очевидцев, речь идет об учебном заведении на улице Подбельского. Там пострадал один человек.

Однако ТАСС, ссылаясь на МЧС, пишет, что ведомство не подтверждает взрыв в колледже. На данный момент ведется проверка.

Источник рассказал агентству, что в колледже лаборант уронила колбу с химическими реактивами и получила ожоги. Этот инцидент и приняли за взрыв.