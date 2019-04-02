Суд продлил на три месяца домашний арест режиссера Серебренникова

Мещанский суд Москвы оставил режиссера Кирилла Серебренникова под домашним арестом. Срок меры пресечения продлен на три месяца, до 3 июля.

На тот же срок под домашним арестом останутся двое других фигурантов дела, передает «Интерфакс». Речь идет о экс-чиновнице Минкульта РФ Софье Апфельбаум и бывшем гендиректоре «Седьмой студии» Юрии Итине.

Еще один подсудимый — бывший генпродюсер «Седьмой студии» и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, который с июня 2017 по май 2018 года был заключен под стражу, находится под подпиской о невыезде.

Свое ходатайство о продлении ареста подсудимым гособвинитель мотивировал тем, что это обеспечит эффективное рассмотрение уголовного дела, а также не позволит фигурантам скрыться, оказать давление на свидетелей или связаться с находящейся в розыске Екатериной Вороновой — экс-продюсером «Седьмой студии».

Напомним, несмотря на домашний арест, Серебренникову присуждена премия «Ника» за лучшую режиссуру.

Дело Серебренникова началось в 2017 году. По версии следствия, фигуранты похитили 133 млн рублей из выделенных государством денег на театральный проект «Платформа».