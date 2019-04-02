В России игрушки могут подорожать на 20 процентов

Введение предварительной экспертизы игрушек, которую нужно будет проходить перед поступлением товара в продажу, скажется на цене, сообщают «Известия».

Игрушки могут стать дороже на 20%. В родительском сообществе считают, что пока это только спекуляция со стороны игроков рынка, и настаивают, что опасные для детской психики игрушки нужно убрать из магазинов.

Напомним, ранее сообщалось, что датский производитель игровых конструкторов Lego готовится к изменениям своей модели продаж, учитывая переход ретейла в интернет, сообщает Bloomberg. Компания намерена увеличить продажи онлайн, в то время как многие розничные магазины игрушек разорились из-за сокращения традиционной торговли и изменения поведения потребителей. Переход к онлайн-продажам говорит о том, что дети больше не будут «чувствовать игрушки и трясти коробки», как это бывает в обычных магазинах, отмечают в компании Lego. Учитывая это, компании нужно будет решить, чем заменить в онлайне столь важную в традиционных продажах составляющую.



