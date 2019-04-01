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Пользователи по всему миру столкнулись со сбоем в работе сервисов Google

23:46, 01.04.2019
Пользователи по всему миру столкнулись со сбоем в работе сервисов Google
Фото: flickr.com

1 апреля по всему миру наблюдаются проблемы в работе сервисов Google, сообщается на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Среди российских пользователей о проблемах говорят жители Москвы, Казани и Самары.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Google разместила на стартовой странице поисковика интерактивный дудл, посвященный дню рождения немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха, который отмечается 21 марта. Это первый логотип, созданный на основе искусственного интеллекта. Для обучения программы разработчики использовали хоралы композитора с отсутствующими нотами и просили искусственный интеллект восстановить их.



ТехнологииITТелекоммуникацииОбщество Татарстан
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