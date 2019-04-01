Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что утвержден бюджетный прогноз до 2036 года, сообщается на официальном портале правительства РФ.

На заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам он отметил, что бюджетный прогноз разработан в двух вариантах — базовом и консервативном.

Напомним, ранее сообщалось, что доходная часть татарстанского бюджета увеличивается на 5,2 млрд рублей — до 242 млрд рублей, расходная — сразу на 24 млрд, до 265 млрд. Дефицит планируется покрыть за счет остатков средств бюджета по итогам его исполнения за 2018 год. Комитет Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам единогласно поддержал законопроекты об увеличении казны и бюджета территориального ФОМС на 2019-й и плановый период 2020—2021 годов. Решение — за парламентом и президентом.