Иванов рассказал о приостановке проекта по созданию парка развлечений рядом с Казанью

Председатель Госкомитета РТ Сергей Иванов, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», рассказал, что проект по созданию парка развлечений рядом с Казанью приостановили по инициативе турецкого инвестора.

По словам Сергея Иванова, о приостановке проекта попросила «Гюрсой Групп» из-за проблем в турецкой экономике и падения местной валюты.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане может появиться парк развлечений по примеру стамбульского Isfanbul.

Турецкие компании «Гюрсой Групп», «Кальон» и «Танрыверди Холдинг» презентовали проект президенту Татарстана и подтвердили свои намерения подписанием соглашения с Госкомитетом по туризму и Агентством инвестиционного развития. Власти Татарстана, в свою очередь, предложили инвесторам на выбор три площадки неподалеку от Казани.