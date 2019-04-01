Суд снял арест с имущества уфимского бизнесмена Носкова

Октябрьский райсуд Уфы снял арест с части имущества девелопера Андрея Носкова, владеющего группой ПСК-6, и членов его семьи. Арест был снят по ходатайству защиты подсудимого и мэрии Уфы.

Стоимость имущества не уточняется, передает «Коммерсант».

Однако среди активов, выведенных из-под ареста, перечислены автомобили Lexus, Toyota Land Cruiser, Suzuki, Nissan X-Trail, самосвал, тягач и прицеп-цистерна. Также указаны пять нежилых помещений по улице Горького, 56, помещения на улицах Комсомольской, Ленина, 40 лет Октября, Льва Толстого, Мира, в селе Нагаево, поселке Красный ключ.

Носков обвиняется в крупном мошенничестве. По версии следствия, в 2013 году принадлежащая ему компания «Колорит» обманом получила от мэрии Уфы право арендовать земельный участок.

После проверок, проведенных в мэрии полицией, ФСБ и прокуратурой, администрация города обратилась с иском к «Колориту» о взыскании 60 млн рублей. Однако компания была признана банкротом.