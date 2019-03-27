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Правительство РФ не согласовало субсидии нефтяникам за поставку топлива на внутренний рынок

11:58, 27.03.2019
Правительство РФ не согласовало субсидии нефтяникам за поставку топлива на внутренний рынок
Фото: pixabay.com

Правительство РФ не приняло решение увеличить компенсации российским нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок.

В рамках совещания с участием вице-премьера Дмитрия Козака и нефтяников было заявлено об изменении формулы демпфирующей составляющей обратного акциза на нефть. Однако власти пока не смогли согласовать данное предложение, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что на совещании отсутствовал представитель Минфина, где по-прежнему выступают против корректировки демпфера, которая может принести нефтекомпаниям дополнительно 120—190 млрд рублей в год.

Минфин предлагает компенсировать расходы на корректировку демпфера увеличением НДПИ для нефтяников.

Напомним, ранее нефтяники согласились продлить заморозку цен на топливо.

ОбществоВластьПромышленностьНефть
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