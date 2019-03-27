Правительство РФ не согласовало субсидии нефтяникам за поставку топлива на внутренний рынок

Правительство РФ не приняло решение увеличить компенсации российским нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок.

В рамках совещания с участием вице-премьера Дмитрия Козака и нефтяников было заявлено об изменении формулы демпфирующей составляющей обратного акциза на нефть. Однако власти пока не смогли согласовать данное предложение, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что на совещании отсутствовал представитель Минфина, где по-прежнему выступают против корректировки демпфера, которая может принести нефтекомпаниям дополнительно 120—190 млрд рублей в год.

Минфин предлагает компенсировать расходы на корректировку демпфера увеличением НДПИ для нефтяников.

Напомним, ранее нефтяники согласились продлить заморозку цен на топливо.