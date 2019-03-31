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Явка на выборах президента Украины за первые 3 часа составила более 16 процентов

12:56, 31.03.2019
Явка на выборах президента Украины за первые 3 часа составила более 16 процентов
Фото: flickr.com

Явка на выборах президента Украины по состоянию на 11.00 составила 16,08%. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии страны.

Наибольшая явка зафиксирована в Кировоградской области — 21,62%, наименьшая — в Закарпатской области — 7,95%, передает ТАСС.

Сегодня, 31 марта, началось голосование на очередных выборах президента Украины. В бюллетене для голосования значится рекордное в истории Украины число кандидатов — 39.

На некоторых участках уже зафиксированы нарушения. В полицию поступило 25 заявлений о нарушениях избирательного процесса, семь из которых связаны с незаконной агитацией.

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