Явка на выборах президента Украины за первые 3 часа составила более 16 процентов

Явка на выборах президента Украины по состоянию на 11.00 составила 16,08%. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии страны.

Наибольшая явка зафиксирована в Кировоградской области — 21,62%, наименьшая — в Закарпатской области — 7,95%, передает ТАСС.



Сегодня, 31 марта, началось голосование на очередных выборах президента Украины. В бюллетене для голосования значится рекордное в истории Украины число кандидатов — 39.

На некоторых участках уже зафиксированы нарушения. В полицию поступило 25 заявлений о нарушениях избирательного процесса, семь из которых связаны с незаконной агитацией.