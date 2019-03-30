СМИ: сын бывшего генпрокурора Скуратова заявил о хищении у него 100 млн рублей

Дмитрий Скуратов, сын бывшего генпрокурора РФ Юрия Скуратова, подал заявление о хищении 100 млн рублей у инвесткомпании, которую он возглавлял.

В 2015 году компания запросила деньги на развитие свиноводческого комплекса, утверждает проект Mash.

«Попросили денег на свиноводческий комплекс, всё получили и исчезли — деньги осели на подставных счетах», — пишет телеграм-канал.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Напомним, что в 2012 году Скуратов, будучи юридическим представителем фонда Marshall Capital, сам становился фигурантом уголовного дела о хищении у банка ВТБ более $200 млн. Его вызывали на допрос. По этому же делу проходили обыски у президента «Ростелекома» Александра Провоторова и крупнейшего миноритария «Ростелекома» (на тот момент) Константина Малофеева.