В России на развитие электросетевой инфраструктуры к 2024 году могут направить 250 млрд рублей

Правительство РФ планирует направить на развитие электросетевой инфраструктуры России не менее 250 млрд рублей к 2024 году. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак.

На правительственной комиссии по электроэнергии в рамках Красноярского экономического форума Новак рассказал, что средства пойдут на эксплуатацию 6 тыс. км линий электропередач и более 3,5 тыс. мегавольт/ампер трансформаторных мощностей, передает ТАСС.

Ранее в Минпромторге РФ оценили модернизацию промышленности до 2031 года в 6 трлн рублей. В ведомстве отметили, что это базовый прогноз и в действительности для реализации этой цели может потребоваться 8 трлн рублей.