В Instagram появится функция перемотки видео
Социальная сеть Instagram начала тестировать функцию перемотки видео и воспроизведения видеороликов с любого момента. Видео теста опубликовала в Twitter эксперт в области мобильных приложений Джейн Манчун Вонг.
It'd be a plus if it shows the frame preview while scrubbing through the video
It might cause some performance regressions though, but it's something to think about UX wise
— Jane Manchun Wong (@wongmjane) 28 марта 2019 г.
Ранее соцсеть Instagram решила ввести на своей платформе возможность совершать покупки. Пока функция работает только в США.Технологии
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