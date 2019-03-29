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В Instagram появится функция перемотки видео

18:55, 29.03.2019
В Instagram появится функция перемотки видео
Фото: pixabay.com

Социальная сеть Instagram начала тестировать функцию перемотки видео и воспроизведения видеороликов с любого момента. Видео теста опубликовала в Twitter эксперт в области мобильных приложений Джейн Манчун Вонг.

Ранее соцсеть Instagram решила ввести на своей платформе возможность совершать покупки. Пока функция работает только в США.

Технологии
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