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Instagram тестирует возможность покупок в приложении

19:28, 19.03.2019
Instagram тестирует возможность покупок в приложении
Фото: instagram-press.com

Соцсеть Instagram решила ввести на своей платформе возможность совершать покупки. Пока функция работает только в США.

Кроме того, пока функция Checkout введена для 23 брендов, выбранных Instagram, сообщается в блоге компании. В них входят Zara, H&M, Dior, Burberry, Nike, Uniqlo и другие.

«Как только ваш первый заказ будет выполнен, ваша информация будет надежно сохранена для удобства при следующем посещении магазина. Вы также будете получать уведомления об отправке и доставке прямо в Instagram, чтобы вы могли отслеживать свою покупку», — подчеркивают в соцсети.

Социальная сеть планирует расширять географию новой функции и список брендов.

ТехнологииITМедиаБизнес
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