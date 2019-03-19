Instagram тестирует возможность покупок в приложении

Соцсеть Instagram решила ввести на своей платформе возможность совершать покупки. Пока функция работает только в США.

Кроме того, пока функция Checkout введена для 23 брендов, выбранных Instagram, сообщается в блоге компании. В них входят Zara, H&M, Dior, Burberry, Nike, Uniqlo и другие.

«Как только ваш первый заказ будет выполнен, ваша информация будет надежно сохранена для удобства при следующем посещении магазина. Вы также будете получать уведомления об отправке и доставке прямо в Instagram, чтобы вы могли отслеживать свою покупку», — подчеркивают в соцсети.

Социальная сеть планирует расширять географию новой функции и список брендов.