В Самаре работают над созданием единой туристической карты

Власти Самары подготовят единую туристическую карту в рамках федерального проекта «Умный город», сообщается на официальном портале администрации Самары.

Власти рассматривают возможность введения единой туристической карты гостя города, которую можно будет использовать для дополнительных скидок и получения разных услуг.

Напомним, ранее сообщалось, что экономический кризис, как это ни парадоксально, помог внутреннему туризму Самарской области (рост потока — 5—10%), отмечает врио руководителя департамента туризма региона Михаил Мальцев. При этом благодаря мундиалю вырос и туризм «внешний» — Самару посетили более 100 тысяч иностранцев. В интервью «Реальному времени» Мальцев рассказал о направлениях развития курируемой им сферы, использовании в будущем «Самара Арены» и совместных проектах с коллегами из Татарстана.