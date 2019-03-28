В апреле суд рассмотрит жалобу Емельяненко на лишение водительских прав

Представитель Кисловодского городского суда заявил, что поступила жалоба бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Он обжалует постановление мирового суда Кисловодска о лишении его водительских прав, а также о штрафе за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь, сообщает ТАСС.

Рассмотрение жалобы назначено на 25 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ставропольском крае полиция задержала за пьяное вождение бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Позже стало известно, что Кисловодский городской суд арестовал на 10 суток бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко. Тогда он отказался от комментариев.