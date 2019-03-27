Житель Саратовской области нарушил ПДД почти 500 раз, набрав штрафы на 240 тысяч рублей
Судебные приставы Саратовской области сообщили о лишении прав злостного нарушителя ПДД. Автоинспекция зафиксировала за жителем Энгельсского района 459 нарушений.
В итоге мужчина накопил штрафы на общую сумму в 240,8 тысячи рублей, сообщает пресс-служба областного УФССП.
Из-за того, что должник не погасил указанную сумму, судебный пристав обратилась в суд с иском об установлении временного ограничения на управление транспортным средством.
Соответствующее заявление было удовлетворено в полном объеме.Происшествия
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