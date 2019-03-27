В Стокгольме прогремел взрыв

На западе Стокгольма в ночь на 27 марта прогремел взрыв.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадал фасад здания и находящиеся на парковке автомобили. Легкие ранения получили несколько человек, пишет издание Aftonbladet.

В настоящее время полиция не может назвать причину произошедшего, проводится расследование.

Подробности происшествия уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что на химзаводе в Китае произошел сильный взрыв.