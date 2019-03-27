В Венесуэле неизвестные напали на машину Гуаидо

В Каракасе неизвестные атаковали автомобиль, в котором находился глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом.

Как сообщает канал VPI TV, к автомобилю подбежал человек и попытался открыть дверь, после чего пнул машину ногой. Затем люди стали бросать в автомобиль различные предметы.



Госсекретарь США Майк Помпео осудил произошедшее. По его словам, «эти акты запугивания не смогут отложить мирное восстановление демократии», передает «РИА Новости».



Напомним, что Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. Ряд стран, включая США, его поддержали. Россия, Китай и несколько других встали на сторону венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

