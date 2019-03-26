ЕСПЧ присудил 36,6 тысячи евро жительнице Нижнего Новгорода, чей брат был убит в вытрезвителе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил жительнице Нижнего Новгорода компенсацию в размере 36,6 тыс. евро, чей брат Александр Аношин скончался в медвытрезвителе 17 лет назад от травм.



Суд установил, что «Российская Федерация нарушила право Аношина на жизнь, а расследование его убийства было проведено неэффективно», пишет «Интерфакс».

По данным «Комитета против пыток», жалоба в ЕСПЧ ждала итогов рассмотрения 14 лет.

В июле 2002 года Аношина доставили в медицинский вытрезвитель Советского района Нижнего Новгорода, в котором он скончался в тот же день в результате асфиксии. Было возбуждено уголовное дело, так как выяснилось, что травмы мужчина не мог получить самостоятельно. В 2008 году суд приговорил одного из трех подозреваемых-милиционеров к 14 годам колонии строгого режима. Дело в отношении еще двоих было прекращено за истечением сроков давности.

Ранее Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Грузии против России и присудил €10 млн 1 500 грузинам по делу об их массовой депортации из РФ в 2006 году.