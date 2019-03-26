Forbes: «Махеев» вошел в топ-10 лучших брендов премии Best Brands 2019

Бренд «Махеев» вошел в десятку лучших российских продуктовых брендов по версии международной независимой маркетинговой премии Best Brands 2019 в категории «Лучший российский продуктовый бренд».

Награды Best Brands 2019 будут вручаться в 5 номинациях: «Лучший продуктовый бренд»; «Лучший российский продуктовый бренд»; «Лучший растущий продуктовый бренд»; «Лучший российский корпоративный бренд»; «Лучший иностранный корпоративный бренд в России».

Из 300 брендов, лидирующих в своих сегментах российского рынка, были отобраны 20 российских и 25 международных торговых марок.

Лауреатами премии Best Brands 2019 на европейском рынке стали такие компании, как Lego, Adidas и Amazon.





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