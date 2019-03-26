Forbes: «Махеев» вошел в топ-10 лучших брендов премии Best Brands 2019
Бренд «Махеев» вошел в десятку лучших российских продуктовых брендов по версии международной независимой маркетинговой премии Best Brands 2019 в категории «Лучший российский продуктовый бренд».
Награды Best Brands 2019 будут вручаться в 5 номинациях: «Лучший продуктовый бренд»; «Лучший российский продуктовый бренд»; «Лучший растущий продуктовый бренд»; «Лучший российский корпоративный бренд»; «Лучший иностранный корпоративный бренд в России».
Из 300 брендов, лидирующих в своих сегментах российского рынка, были отобраны 20 российских и 25 международных торговых марок.
Лауреатами премии Best Brands 2019 на европейском рынке стали такие компании, как Lego, Adidas и Amazon.Премия была учреждена в Германии в 2004 году. В России церемония вручения премии Best Brands в этом году будет проходить впервые. Особенностью этой премии является то, что победители выбираются не жюри, а непосредственно потребителями, — это обеспечивает открытость и объективность на всех этапах конкурса. Кандидаты, отмеченные наградами, определяются в репрезентативном исследовании, осуществляемом компанией GfK на основе двух ключевых критериев: экономического успеха на рынке и популярности среди потребителей.
Партнерский материал
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым