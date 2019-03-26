Каждому третьему ребенку в России приходилось сталкиваться с травлей в интернете

У каждого третьего ребенка в России был опыт кибербуллинга (травли в интернете) либо он слышал об этом, сообщает «Интерфакс».

При этом родители чаще всего оказываются не в курсе этой проблемы. Об этом говорит исследование «Лаборатории Касперского». Анализ показывает, что каждый десятый родитель знает об этой проблеме. Отмечается, что более половины российских школьников в возрасте от 7 до 18 лет получают в соцсетях предложения дружбы от незнакомцев, в 34% случаев — это взрослые.

Напомним, ранее сообщалось, что дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова пожаловалась на «ежедневный кибербуллинг». По ее словам, комментарии и сообщения в социальных сетях подвергают ее умственные способности издевательствам и оскорблениям. Девушка подготовила свое заявление для заседания экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ молодежного парламента при Госдуме России. В заявлении она говорит, что бессмысленно вводить административную ответственность за оскорбления в сетях. По ее мнению, корень проблемы необходимо искать в уровне жизни людей.