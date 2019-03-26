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Переход россиян на «умные» газовые счетчики может обойтись в 385 млрд рублей

05:23, 26.03.2019 1
Переход россиян на «умные» газовые счетчики может обойтись в 385 млрд рублей
Фото: pixabay.com

Министерство энергетики России оценило стоимость монтажа и установки интеллектуальных систем учета газа в России.

По данным ведомства, создание подобной системы обойдется в 385 млрд рублей. Цена одного прибора оценивается в 11—15 тысяч рублей, при этом обычный счетчик стоит от 2 до 5 тысяч рублей. Право устанавливать оборудование в домах могут получить распределительные организации, пишут «Известия».

Минэнерго рассматривает два варианта источника финансирования. Первый вариант предполагает включить расходы на счетчик в плату за снабженческо-сбытовые услуги. Второй вариант подразумевает включение расходов в тариф на транспортировку газа, который направляется газораспределительным организациям.

По мнению экспертов, установка новых приборов может увеличить тарифы для населения на 5—10%.

Напомним, ранее Минэнерго РФ опубликовало требования к «умным» счетчикам для дома.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Ura Orlov 08:42
    Всем смотреть Постановление Правительства №97, Приказ Мин.фина №259н и Постановление Правительства 1710.
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