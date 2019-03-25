Apple представила игровой сервис Arcade

Американская копорация Apple представила платный сервис распространения игр Arcade. Доступ к нему предлагается получать через App Store.

Разработчики сообщили, что Arcade будет доступен этой осенью более чем в 150 странах мира. Цены на подписку Apple пока не называются.

Примерно две трети выручки Apple приходилось в последние годы на реализацию смартфонов iPhone. Представители компании ранее неоднократно заявляли о необходимости уменьшить зависимость от данной продукции. Тим Кук, в частности, неоднократно отмечал, что рассчитывает на увеличение прибыли от различных сервисов.