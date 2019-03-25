Владислав Подъяпольский: «Переговоров с «Ак Барсом» еще не было»

Вратарь «Ак Барса» Владислав Подъяпольский рассказал, что было в раздевалке казанского клуба после вылета в первом раунде, а также поведал о своем будущем.

— Вылет «Ак Барса» стал одной из главных неожиданностей нынешнего плей-офф...

— Конечно. Никто такого и предположить не мог. Чего не хватило? Вопрос сложный… Может, реализации моментов, более надежной игры в обороне и моей. В общем, всего понемногу. Но мы все выходили и бились. После четвертого поражения в нашей раздевалке стояла гробовая тишина. На душе — пустота.

— Представляем, как сложно было именно тебе.

— Да. Ведь я дебютировал на таком уровне, раньше выступал только в ВХЛ. Если говорить о регулярном чемпионате, играл вроде неплохо и много. Но в плей-офф выручить не удалось. И все равно болельщики мне после игры сказали очень много слов поддержки. В любом случае я приобрел неоценимый опыт. Буду работать еще больше в следующем сезоне. Нас распустили на неделю, и сейчас с новыми силами мы тренируемся по полной программе.

— Контракт с «Ак Барсом» у тебя заканчивается в конце апреля. Определился с будущим?

— Пока нет. Переговоров еще не было. Я бы, конечно, с удовольствием продолжил карьеру в казанском топ-клубе, который тренирует такой сильный специалист. Работать под руководством Зинэтулы Билялетдинова безумно нравится. Понятно, конечно, что он тоже страшно переживал поражение, но старался все держать в себе.

— За плей-офф продолжаешь следить?

— Стал смотреть лишь недавно. Болею за своих друзей, которые играют в ЦСКА, — за Сороку и Каприза, — приводит слова Подъяпольского официальный сайт КХЛ.