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В Минфине РФ допустили снижение ставок по ипотеке до 8% раньше 2024 года

13:45, 25.03.2019 1
В Минфине РФ допустили снижение ставок по ипотеке до 8% раньше 2024 года
Фото: скриншот yandex.ru

Ставки по ипотеке в РФ могут достигнуть значения 8% раньше, чем это предусмотрено нацпроектом «Жилье и городская среда». Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

При этом, по словам Моисеева, этого уровня вряд ли удастся достичь в 2019 или 2020 году, передает ТАСС.

Напомним, в феврале этого года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Банком России принять меры по снижению процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и ниже.

По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, снижения ипотечных ставок можно ожидать при достижении уровня инфляции в 4% и снижении риск-премии.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 марта
    Болтать, не мешки ворочать. Раньше? А на сколько раньше? Если нет определенности, то точно не будет. А вот предположить или пообещать, так мы это завсегда готовы.
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