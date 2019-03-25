В Минфине РФ допустили снижение ставок по ипотеке до 8% раньше 2024 года

Ставки по ипотеке в РФ могут достигнуть значения 8% раньше, чем это предусмотрено нацпроектом «Жилье и городская среда». Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

При этом, по словам Моисеева, этого уровня вряд ли удастся достичь в 2019 или 2020 году, передает ТАСС.

Напомним, в феврале этого года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Банком России принять меры по снижению процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и ниже.



По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, снижения ипотечных ставок можно ожидать при достижении уровня инфляции в 4% и снижении риск-премии.