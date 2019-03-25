«Татнефть» объявляет о конкурсе на соискание грантов
Компания «Татнефть» объявляет о проведении IV конкурса на соискание грантов ПАО «Татнефть». Целью проведения конкурса Грантов является повышение эффективности социальных инвестиций ПАО «Татнефть» за счет более активного вовлечения населения в решение актуальных социальных вызовов и задач, стоящих перед обществом.
К участию в конкурсе допускаются проекты, реализуемые на территории производственной деятельности ПАО «Татнефть» (Республика Татарстан).
В конкурсе грантов могут принимать участие:
- физические лица, достигшие на день подачи заявки совершеннолетия;
- некоммерческие негосударственные организации, осуществляющие в соответствии с уставом один или несколько видов деятельности, соответствующих направлениям конкурса.
Не допускаются до участия в конкурсе:
- коммерческие организации
- политические партии
- профсоюзные организации
- религиозные объединения и конфессии
- саморегулируемые организации
- муниципальные бюджетные учреждения
- органы местного самоуправления
Номинации конкурса:
- Защита уязвимых слоев населения
- Семья, материнство, отцовство и детство
- Здоровый образ жизни и туризм
- Наука, образование и просвещение
- Культура и искусство
- Сохранение исторического наследия
- Охрана окружающей среды и защита животных
- Молодежные проекты
Прием заявок осуществляется до 12.00 часов 25 апреля 2019 года. Более подробная информация о Конкурсе размещена на сайте ПАО «Татнефть» в разделе «Социальная политика» — Благотворительный фонд «Татнефть».
Партнерский материал
Справка
Введенная в Компании «Татнефть» грантовая система поддержки проектов опирается на принципы социальной ответственности и является частью масштабной работы по социальному развитию региона.
В 2018 году Грантовым комитетом «Татнефти» было рассмотрено 283 проекта, 44 из них получили от Компании финансовую поддержку.
http://www.tatneft.ru/press-tsentr/press-relizi/more/6325?lang=ru
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