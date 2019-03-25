«Татнефть» объявляет о конкурсе на соискание грантов

Компания «Татнефть» объявляет о проведении IV конкурса на соискание грантов ПАО «Татнефть». Целью проведения конкурса Грантов является повышение эффективности социальных инвестиций ПАО «Татнефть» за счет более активного вовлечения населения в решение актуальных социальных вызовов и задач, стоящих перед обществом.

К участию в конкурсе допускаются проекты, реализуемые на территории производственной деятельности ПАО «Татнефть» (Республика Татарстан).

В конкурсе грантов могут принимать участие:

физические лица, достигшие на день подачи заявки совершеннолетия;

некоммерческие негосударственные организации, осуществляющие в соответствии с уставом один или несколько видов деятельности, соответствующих направлениям конкурса.

Не допускаются до участия в конкурсе:

коммерческие организации

политические партии

профсоюзные организации

религиозные объединения и конфессии

саморегулируемые организации

муниципальные бюджетные учреждения

органы местного самоуправления

Номинации конкурса:

Защита уязвимых слоев населения Семья, материнство, отцовство и детство Здоровый образ жизни и туризм Наука, образование и просвещение Культура и искусство Сохранение исторического наследия Охрана окружающей среды и защита животных Молодежные проекты

Прием заявок осуществляется до 12.00 часов 25 апреля 2019 года. Более подробная информация о Конкурсе размещена на сайте ПАО «Татнефть» в разделе «Социальная политика» — Благотворительный фонд «Татнефть».





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