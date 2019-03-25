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«Татнефть» объявляет о конкурсе на соискание грантов

11:25, 25.03.2019
«Татнефть» объявляет о конкурсе на соискание грантов

Компания «Татнефть» объявляет о проведении IV конкурса на соискание грантов ПАО «Татнефть». Целью проведения конкурса Грантов является повышение эффективности социальных инвестиций ПАО «Татнефть» за счет более активного вовлечения населения в решение актуальных социальных вызовов и задач, стоящих перед обществом.

К участию в конкурсе допускаются проекты, реализуемые на территории производственной деятельности ПАО «Татнефть» (Республика Татарстан).

В конкурсе грантов могут принимать участие:

  • физические лица, достигшие на день подачи заявки совершеннолетия;
  • некоммерческие негосударственные организации, осуществляющие в соответствии с уставом один или несколько видов деятельности, соответствующих направлениям конкурса.

Не допускаются до участия в конкурсе:

  • коммерческие организации
  • политические партии
  • профсоюзные организации
  • религиозные объединения и конфессии
  • саморегулируемые организации
  • муниципальные бюджетные учреждения
  • органы местного самоуправления

Номинации конкурса:

  1. Защита уязвимых слоев населения
  2. Семья, материнство, отцовство и детство
  3. Здоровый образ жизни и туризм
  4. Наука, образование и просвещение
  5. Культура и искусство
  6. Сохранение исторического наследия
  7. Охрана окружающей среды и защита животных
  8. Молодежные проекты

Прием заявок осуществляется до 12.00 часов 25 апреля 2019 года. Более подробная информация о Конкурсе размещена на сайте ПАО «Татнефть» в разделе «Социальная политика» — Благотворительный фонд «Татнефть».


Партнерский материал

Справка

Введенная в Компании «Татнефть» грантовая система поддержки проектов опирается на принципы социальной ответственности и является частью масштабной работы по социальному развитию региона.

В 2018 году Грантовым комитетом «Татнефти» было рассмотрено 283 проекта, 44 из них получили от Компании финансовую поддержку.

http://www.tatneft.ru/press-tsentr/press-relizi/more/6325?lang=ru

ОбществоБизнес Татарстан
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