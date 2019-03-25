«Казаньоргсинтез» создаст замену импортному металлоценовому полиэтилену

С апреля 2019 года ПАО «Казаньоргсинтез» начнет промышленный выпуск металлоценового линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПНП или LLDPE). До этого момента переработчикам полиэтилена приходилось использовать только зарубежные марки этого продукта. Отечественных аналогов на рынке представлено не было. «Казаньоргсинтез» станет единственным производителем металлоценового полиэтилена в России. Вывод на рынок отечественных марок позволит снизить дефицит металлоценовых продуктов и сделать их доступными для широкого круга переработчиков полимеров.

Металлоценовый линейный полиэтилен в настоящее время является одним из наиболее востребованных. Его применение в производстве полиэтиленовых изделий дает огромный экономический эффект: уменьшается расход полимера при изготовлении тех же объемов конечной продукции, снижается вес изделий, а их прочность увеличивается. Металлоценовый линейный полиэтилен применяется для производства стретч-пленок, стретч-худ пленок, пленок общего назначения высокой прочности, пленок для ламинирования, сельскохозяйственных пленок, также используется самостоятельно или в качестве добавки к другим типам полиэтилена.

Первые металлоценовые продукты «Казаньоргсинтез» произвел еще в 2005 году на прошедшем частичную реконструкцию заводе по производству и переработке полиэтилена низкого давления (ЗППНД). В качестве сомономера применялся бутен-1. Освоенная тогда марка ПЭ2НТ05-5 считалась одной из наиболее перспективных. Однако в 2009 году в силу ряда причин конъюнктурного характера предприятие прекратило выпуск этой марки. Новое производство в 2019 году запущено с применением в качестве сомономера гексена-1. Как сомономер-модификатор гексен-1 более эффективен, чем бутен-1, и обеспечивает лучший комплекс эксплуатационных свойств производимого продукта.

На новом этапе освоения металлоценовых продуктов «Казаньоргсинтез» ставит своей целью предложить сообществу переработчиков продукт наиболее высокого качества, который будет конкурентным металлоценовым маркам LLDPE от таких мировых брендов как Sabic и ExxonMobil. Сейчас «Казаньоргсинтез» уже начал диалог с крупнейшими переработчиками по пробным поставкам.

На рынок планируется вывести две марки металлоценового ЛПНП для производства пленок — F2010M и F2030M. Марки отличаются показателем текучести расплава (ПТР). Они характеризуются ПТР при 2 и 16 кг — 1,0 и 3,0 соответственно. Первая марка полиэтилена более вязкая — для выпуска рукавной пленки путем выдува, а вторая — для получения пленки плоскощелевой экструзией. Оформить предварительные заказы на них можно с 25 марта.