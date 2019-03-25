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В Telegram появилась новая функция

05:57, 25.03.2019
В Telegram появилась новая функция
Фото: telegram.org

Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, которые были когда-либо отправлены. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Новая опция позволит удалять сообщения в приватных чатах у себя и у своего собеседника, даже если прошло много времени.

«Отношения начинаются и заканчиваются, но истории обмена сообщениями с бывшими друзьями и бывшими коллегами остаются доступными навсегда», — отметил Дуров.

Кроме того, в настройках приватности Telegram появилась возможность скрывать свое имя и фото для тех, кому пересылают сообщение.

Напомним, ранее сообщалось, что прирост пользователей Telegram вырос в десять раз на фоне сбоя в Facebook, Instagram и WhatsApp.

ТехнологииIT
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