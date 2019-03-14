Прирост пользователей Telegram вырос в 10 раз на фоне сбоя в Facebook, Instagram и WhatsApp

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о 3 млн новых пользователей, зарегистрировавшихся за последние сутки. Именно в этот период испытывали проблемы в работе такие популярные сервисы, как Facebook, Instagram и WhatsApp.

«Я вижу 3 миллиона новых пользователей, зарегистрировавшихся в Telegram за последние 24 часа. Хорошо. У нас настоящая конфиденциальность и неограниченное пространство для всех», — написал Дуров в своем блоге в Telegram.

В среднем аудитория мессенджера растет на 9 млн пользователей в месяц, или на 300 тысяч человек в сутки, передает Rusbase. Таким образом, темпы роста подскочили в 10 раз.

Напомним, что накануне пользователи популярных соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp жаловались на сбои в работе приложений.