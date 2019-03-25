Гуаидо призвал приготовиться жителей Венесуэлы к операции по захвату власти в стране
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо обратился к жителям страны, заявив, что пора приготовиться к проведению операции «Свобода» по захвату власти.
На своей странице в Instagram он написал, что настало время оказать максимальное давление на власть «для окончательного прекращения узурпации».
«Все, абсолютно все, у каждого есть роль на этом этапе нашей борьбы», — подчеркнул он.
По словам Гуаидо, для проведения операции в Венесуэле начали создаваться так называемые «Комитеты помощи свободе», которые будут вести пропаганду на территории страны.
Напомним, ранее венесуэльский генерал признал Гуаидо президентом страны.Общество
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